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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

21:25
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2. Фото LFC, Twitter
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2. Фото LFC, Twitter
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.

«Шпоры» забили первыми — на 13-й минуте отличился Харри Кейн. Сравнял счет нападающий «красных» Диогу Жота на 35-й минуте встречи.

На 70-й минуте защитник Эндрю Робертсон вывел гостей вперед. Хозяевам поля удалось отыграться через четыре минуты — гол забил Сон Хын Мин.

Отметим, что на 77-й минуте Робертсон получил прямую красную карточку. Главный арбитр Пол Тирни удалил его спустя некоторое время после нарушения, посмотрев видеоповтор. Кроме гола и удаления, у Робертсона в этой встрече также голевая передача.

«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идет на седьмом месте.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Ливерпуль
Голы
Кейн, 13 (1:0), Диогу Жота, 35 (1:1), Робертсон, 69 (1:2), Сон Хын Мин, 74 (2:2)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Санчес Эмерсон Роял Дайер Сессеньон (Регилон, 86 ) Дэвис Уинкс Алли (Лукас Моура, 81 ) Ндомбеле (Скипп, 64 ) Сон Хын Мин Кейн
Ливерпуль
Алиссон Конате Робертсон Матип Александр-Арнолд Милнер Кейта Мортон (Роберту Фирмину, 60) Мане (Цимикас, 82) Салах Диогу Жота (Гомес, 90+2)
Предупреждения
Кейн 20, Эмерсон Роял 28, Уинкс 47, Дэвис 58  -  Мортон 23, Кейта 84, Конате 85, Цимикас 90
Удаления
Робертсон 77
Судьи
Тирни

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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