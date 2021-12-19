«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.
«Шпоры» забили первыми — на 13-й минуте отличился Харри Кейн. Сравнял счет нападающий «красных» Диогу Жота на 35-й минуте встречи.
На 70-й минуте защитник Эндрю Робертсон вывел гостей вперед. Хозяевам поля удалось отыграться через четыре минуты — гол забил Сон Хын Мин.
Отметим, что на 77-й минуте Робертсон получил прямую красную карточку. Главный арбитр Пол Тирни удалил его спустя некоторое время после нарушения, посмотрев видеоповтор. Кроме гола и удаления, у Робертсона в этой встрече также голевая передача.
«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» идет на седьмом месте.
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