«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», прервав серию в АПЛ без голов и побед

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:1. Команда Юргена Клоппа прервала безголевую серию в АПЛ, составившую 482 минуты, а также безвыигрышную серию из пяти игр.

Победа вывела чемпионов Англии на четвертое место в таблице. От «Манчестер Сити» их отделяет 4 очка, при этом у лидера есть игра в запасе.

«Тоттенхэм» идет в таблице на шестом месте.

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20-й тур

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:3 (0:1)

Голы: Роберту Фирмину, 45+4 (0:1). Александр-Арнолд, 47 (0:2). Хейбьерг, 49 (1:2). Мане, 65 (1:3).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Дэйвис, Родон, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 46), Бергвайн (Бэйл, 81).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Филлипс, 46), Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара (Джонс, 78), Роберту Фирмину (Ориги, 87), Салах, Мане.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 24. Бергвайн, 30. Филлипс, 50.

Судья: Аткинсон.

28 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».