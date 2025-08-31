«Тоттенхэм» лидирует в гонке за Аканджи
Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Gazetta Dello Sport.
По сведениям источника, на 30-летнего швейцарца претендует «Тоттенхэм». Лондонцы лидируют в гонке за игрока, опережая «Милан» и «Кристал Пэлас».
Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
|0
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|0
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
|0
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
|0
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20
|Халл Сити
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|0-0
|0
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|21.08
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|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|00:00
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|00:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|00:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|00:00
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|00:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|00:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|00:00
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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|Фулхэм – Челси
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