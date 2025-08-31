«Тоттенхэм» лидирует в гонке за Аканджи

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Gazetta Dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего швейцарца претендует «Тоттенхэм». Лондонцы лидируют в гонке за игрока, опережая «Милан» и «Кристал Пэлас».

Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.