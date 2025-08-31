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31 августа 2025, 05:23

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за Аканджи

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Gazetta Dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего швейцарца претендует «Тоттенхэм». Лондонцы лидируют в гонке за игрока, опережая «Милан» и «Кристал Пэлас».

Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 00:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 00:00 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 00:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 00:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 00:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 00:00 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 00:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 00:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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