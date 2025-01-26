«Тоттенхэм» и «Лестер» встретятся в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» и «Лестер» встретятся в матче 23-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» и «Лестер» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Лестер» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге АПЛ команды сыграли вничью (1:1). Перед игровым днем «Тоттенхэм» с 24 очками находится на 15-м месте, а «Лестер» с 14 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В предыдущем туре «Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (2:3), а «Лестер» — «Фулхэму» (0:2).