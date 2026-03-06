«Кристал Пэлас» нанес «Тоттенхэму» пятое поражение подряд в АПЛ

«Кристал Пэлас» победил «Тоттенхэм» в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии — 3:1.

У гостей голы забили Исмаила Сарр (дубль) и Йорген Ларсен. Ассистентский дубль сделал Адам Уортон. У хозяев мяч на счету Доминика Соланке.

«Шпоры» с 38-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Мики ван де Вена.

«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» потерпел пятое поражение в чемпионате и с 29 очками располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

05 марта, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

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