«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Кейна

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Гарри Кейн. Форвард «шпор» стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов головой в одном сезоне турнира.

«Тоттенхэм» прервал четырехматчевую серию без побед и поднялся на шестое место в турнирной таблице (57 очков). «Кристал Пэлас» — 12-й (40 очков).