«Тоттенхэм» интересуется защитником «Бетиса» Феддалем

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Бетиса» Зухаире Феддале, сообщает Don Balon.

По информации источника, руководство «шпор» видит в 30-летнем марокканце замену Яну Фертонгену, который покинет команду летом на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Феддаль провел за «Бетис» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.