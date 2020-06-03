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«Тоттенхэм» интересуется защитником «Бетиса» Феддалем

09:36

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Бетиса» Зухаире Феддале, сообщает Don Balon.

По информации источника, руководство «шпор» видит в 30-летнем марокканце замену Яну Фертонгену, который покинет команду летом на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Феддаль провел за «Бетис» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

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