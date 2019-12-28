«Тоттенхэм» интересуется турецким нападающим «Ромы»

Нападающий «Ромы» Дженгиз Юндер попал в сферу интересов «Тоттенхэма». 22-летний турок может зимой пополнить ряды «шпор», так как недоволен малым количеством игрового времени в Риме, сообщает Corriere dello Sport.

Лондонцы также готовы включить в сделку нападающего Эрика Ламелу, который не входит в планы главного тренера клуба Жозе Моуринью. На Юндера также претендует «Милан».

В нынешнем сезоне Юндер провел за «Рому» 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.