«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Пеллегрини
09:12
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает BBC со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, «шпоры» хотят усилить центр полузащиты и рассматривают 25-летнего итальянца как одну из кандидатур. Сообщается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 26 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов евро.
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