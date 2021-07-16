«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Пеллегрини

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает BBC со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «шпоры» хотят усилить центр полузащиты и рассматривают 25-летнего итальянца как одну из кандидатур. Сообщается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 26 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов евро.