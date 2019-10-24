«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Гремиу»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Гремиу» Эвертону. Лондонский клуб хочет оформить трансфер 23-летнего бразильца, сообщает Sky Sports.

Возможная сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне на счету Эвертона 8 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах чемпионата Бразилии.

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