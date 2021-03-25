«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Штутгарта»

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 22-летний аргентинец может обойтись «шпорам» в 30 миллионов евро. Сообщается, что английский клуб может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Гонсалес провел 17 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.