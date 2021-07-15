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«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Шальке» Хоппе

16:14
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«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Шальке» Мэттью Хоппе, сообщает 90min.

По информации источника, «шпоры» планируют купить 20-летнего американца в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуются «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», а «Шальке» готов отпустить игрока за 4 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Хоппе провел 24 матча за основную команду «Шальке», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 4,05 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.90min.de/posts/s04-transfer-news-matthew-hoppe-premierleague-spurs-wolves-newcastle-southampton

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Иван Торопцев все материалы автора

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