«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Шальке» Хоппе

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Шальке» Мэттью Хоппе, сообщает 90min.

По информации источника, «шпоры» планируют купить 20-летнего американца в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболистом интересуются «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», а «Шальке» готов отпустить игрока за 4 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Хоппе провел 24 матча за основную команду «Шальке», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 4,05 миллиона фунтов.