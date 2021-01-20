«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом, сообщает Eurosport.

По информации источника, лондонский клуб может подписать 28-летнего англичанина летом 2021 года. Сообщается, что сам футболист рассматривает возможность перехода в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 14 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.