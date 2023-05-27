«Тоттенхэм» интересуется Де Дзерби, но итальянец не планирует уходить из «Брайтона» летом

«Тоттенхэм» интересуется главным тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб видит в 43-летнем итальянце подходящего кандидата и хотел бы подписать его, однако сам специалист не собирается менять команду этим летом. Де Дзерби полностью сосредоточен на работе с «Брайтоном».

Помимо Де Дзерби, «Тоттенхэм» также рассматривает вариант с назначением Анже Постекоглу из «Селтика».

В сезоне-2022/23 Де Дзерби добился с «Брайтоном» выхода в Лигу Европы, для клуба это будет первое появление в еврокубках в истории.