«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» наблюдают за голкипером «Эвертона» Пикфордом

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

Как сообщает talkSPORT, «ириски» готовы продать 28-летнего игрока этим летом, так как пытаются выручить дополнительные средства для обновления состава.

По данным источника, «шпоры» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Пикфордом и готовы сделать свои предложения, когда трансферный рынок вновь откроется.

Контракт голкипера с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, из которых шесть отстоял на ноль. Всего Пикфорд пропустил 57 мячей.