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Сегодня, 08:20

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» наблюдают за голкипером «Эвертона» Пикфордом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

Как сообщает talkSPORT, «ириски» готовы продать 28-летнего игрока этим летом, так как пытаются выручить дополнительные средства для обновления состава.

По данным источника, «шпоры» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Пикфордом и готовы сделать свои предложения, когда трансферный рынок вновь откроется.

Контракт голкипера с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, из которых шесть отстоял на ноль. Всего Пикфорд пропустил 57 мячей.

Источник: https://talksport.com/football/1102009/transfer-notebook-jordan-pickford-west-ham-southampton-man-city/
Джордан Пикфорд
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 Челси 34 19 9 6 68-29 66
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 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
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 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
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 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
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 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
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20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Кр. Пэлас – Уотфорд
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7.05 17:00
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 - : -
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Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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