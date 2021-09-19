«Тоттенхэм» и «Челси» почтили память чемпиона мира Гривза перед матчем
19 сентября в возрасте 81 года скончался бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэма» Джимми Гривз.
Перед очным матчем 5-го тура АПЛ лондонские клубы почтили память легендарного форварда.
Гривз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов).
Форвард шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма», Гривз также выступал за «Милан», «Вест Хэм», «Брентвуд», «Челмсфорд Сити», «Барнет» и «Вудфорд Таун».
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