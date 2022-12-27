«Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на де Врея

«Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на защитника «Интера» Стефана де Врея, сообщает Voetbal International.

Лондонцы и мадридцы планируют подписать 30-летнего голландца в качестве свободного агента летом 2023 года, когда у игрока истечет контракт с «нерадзурри». Миланский клуб надеется продлить соглашение с де Вреем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.