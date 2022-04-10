«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» интересуются форвардом ПСВ Мадуэке

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» претендуют на нападающего ПСВ Нони Мадуэке, сообщает Sky Sports.

По информации источника, нидерландский клуб хочет получить за 20-летнего англичанина 25 миллионов фунтов. Отметим, что Мадуэке — воспитанник академии «Тоттенхэма», он покинул клуб в 2018 году и перешел в ПСВ.

В сезоне-2021/22 Мадуэке забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.