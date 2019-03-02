"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью, Обамеянг не забил пенальти

"Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии. Голом в составе "шпор" отметился форвард Харри Кейн, у "канониров" отличился хавбек Аарон Рэмси. На 90-й минуте нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти.

"Тоттенхэм" с 61 очком занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" с 57 баллами располагается на 4-й строчке.

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29-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Арсенал" - 1:1 (0:1)

Голы: Рэмси, 16 (0:1). Кейн, 74 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 90 (вратарь)

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Ваньяма (Ламела, 59), Эриксен, Сон Хын Мин (Льоренте, 79), Кейн.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Косьельни, Рэмси (Езил, 72), Мхитарян, Джака, Гендузи (Торрейра, 46), Ляказетт (Обамеянг, 56), Ивоби.

Предупреждения: Мхитарян, 58. Ламела, 63. Роуз, 69. Джака, 74. Льоренте, 84.

Удаление: Торрейра, 90+5.

Судья: Тэйлор.

02 марта. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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