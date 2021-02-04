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«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на защитника «Айнтрахта»

12:30
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Айнтрахта» Эваном Н`Дика, сообщает Sky Sports.

По информации источника, оба клуба готовы рассмотреть вариант с покупкой 21-летнего француза в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Н`Дика провел 12 матчей за «Айнтрахт», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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