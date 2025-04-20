«Тоттенхэм» хочет заполучить защитника «Барселоны» Гарсию

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Барселоны» Эрике Гарсии, сообщает Fichajes.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста является одним из приоритетных для «шпор». Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» готово потратить порядка 15 миллионов евро на усиление обороны.

В этом сезоне Гарсия провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Он выступает за сине-гранатовых с 2021 года.

«Тоттенхэм» с 37 очками после 32 игр нынешнего сезона АПЛ располагается на 15-м месте в турнирной таблице.