«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Льорисом

«Тоттенхэм» ведет переговоры с голкипером Юго Льорисом о продлении контракта. По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет продлить соглашение с 35-летним игроком до 2023 года.

Нынешний контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. Футболист с 2021 года играет в Англии.

В этом сезоне Льорис сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча при 8 встречах без пропущенных голов.