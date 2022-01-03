«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Льорисом
«Тоттенхэм» ведет переговоры с голкипером Юго Льорисом о продлении контракта. По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет продлить соглашение с 35-летним игроком до 2023 года.
Нынешний контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. Футболист с 2021 года играет в Англии.
В этом сезоне Льорис сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 23 мяча при 8 встречах без пропущенных голов.
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