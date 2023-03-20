«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» будет готов летом рассмотреть возможность продажи нападающего Харри Кейна при двух условиях, сообщает The Times.

По данным источника, «шпоры» рассчитывают получить за 29-летнего англичанина 100 миллионов фунтов. При этом платеж должен быть осуществлен одним траншем.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Срок его контракта с клубом истекает в июне 2024 года.

В сезоне-2022/23 Кейн провел за «шпор» 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 результативные передачи.