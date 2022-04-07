«Тоттенхэм» хочет подписать центрального защитника и следит за Бастони из «Интера»

«Тоттенхэм» сделал приоритетной целью на летнее трансферное окно усиление позиции центрального защитника, сообщает The Athletic.

По информации источника, «шпоры» наиболее заинтересованы в покупке Алессандро Бастони из «Интера» или Йошко Гвардиола из «Лейпцига». При этом Бастони знаком главному тренеру «Тоттенхэма» Антонио Конте, который тренировал футболиста, когда возглавлял «Интер».

Также английский клуб следит за Свеном Ботманом («Лилль») и Нико Шлоттербеком («Фрайбург»), однако покупка кого-то из этих игроков маловероятна, поскольку ряд других команд, заинтересованных в игроках, ближе к осуществлению трансфера.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками в 30 матчах.