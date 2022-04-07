«Тоттенхэм» хочет подписать центрального защитника и следит за Бастони из «Интера»
«Тоттенхэм» сделал приоритетной целью на летнее трансферное окно усиление позиции центрального защитника, сообщает The Athletic.
По информации источника, «шпоры» наиболее заинтересованы в покупке Алессандро Бастони из «Интера» или Йошко Гвардиола из «Лейпцига». При этом Бастони знаком главному тренеру «Тоттенхэма» Антонио Конте, который тренировал футболиста, когда возглавлял «Интер».
Также английский клуб следит за Свеном Ботманом («Лилль») и Нико Шлоттербеком («Фрайбург»), однако покупка кого-то из этих игроков маловероятна, поскольку ряд других команд, заинтересованных в игроках, ближе к осуществлению трансфера.
«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками в 30 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|- : -
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6