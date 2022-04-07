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Сегодня, 10:37

«Тоттенхэм» хочет подписать центрального защитника и следит за Бастони из «Интера»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» сделал приоритетной целью на летнее трансферное окно усиление позиции центрального защитника, сообщает The Athletic.

По информации источника, «шпоры» наиболее заинтересованы в покупке Алессандро Бастони из «Интера» или Йошко Гвардиола из «Лейпцига». При этом Бастони знаком главному тренеру «Тоттенхэма» Антонио Конте, который тренировал футболиста, когда возглавлял «Интер».

Также английский клуб следит за Свеном Ботманом («Лилль») и Нико Шлоттербеком («Фрайбург»), однако покупка кого-то из этих игроков маловероятна, поскольку ряд других команд, заинтересованных в игроках, ближе к осуществлению трансфера.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками в 30 матчах.

Источник: https://theathletic.com/3229184/2022/04/06/spurs-will-prioritise-a-left-sided-centre-back-this-summer-here-are-some-of-their-targets/
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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