«Тоттенхэм» хочет купить нападающего «Порту»

«Тоттенхэм» сделал официальное предложение о покупке нападающего «Порту» Луиса Диаса. Португальский клуб пока не дал ответа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Луис Диас близок к переходу в «Ливерпуль» за 71,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 24 матчах за «Порту».