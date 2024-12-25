«Тоттенхэм» хочет активировать опцию продления контракта с Соном

«Тоттенхэм» хочет активировать опцию продления контракта на один год с нападающим Сон Хын Мином, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

Ранее появилась информация об интересе к игроу сборной Кореи со стороны «Барселоны», «Реала», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 32-летний кореец сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.