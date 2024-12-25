«Тоттенхэм» хочет активировать опцию продления контракта с Соном
«Тоттенхэм» хочет активировать опцию продления контракта на один год с нападающим Сон Хын Мином, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.
Ранее появилась информация об интересе к игроу сборной Кореи со стороны «Барселоны», «Реала», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне 32-летний кореец сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4
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