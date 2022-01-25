«Тоттенхэм» готов заплатить 45 миллионов евро за нападающего «Порту»

«Тоттенхэм» ведет переговоры о приобретении нападающего «Порту» Луиса Диаса.

Как сообщает Sky Sports News, «шпоры» готовы заплатить за футболиста 45 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов. «Порту» требует 60 миллионов евро за 25-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Диас забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 24 матчах за португальский клуб.