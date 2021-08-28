«Тоттенхэм» готов сделать новое предложение «Вулверхэмптону» по Траоре
«Тоттенхэм» не оставляет попыток договориться с «Вулверхэмптоном» по трансферу полузащитника Адама Траоре, сообщает Sky Sports.
Изначально лондонский клуб хотел взять 25-летнего испанца в аренду с опцией выкупа. Однако «волки» отвергли этот вариант.
Тем не менее, «шпоры» не утратили интерес к игроку и готовят новое предложение. В команде Траоре очень хочет видеть главный тренер Нуну, который ранее работал именно в «Вулверхэпмтоне».
В сезоне-2020/21 испанец забил три мяча и отдал три голевых паса в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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