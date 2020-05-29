«Тоттенхэм» готов продлить аренду Роуза в «Ньюкасле»

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз, арендованный у «Тоттенхэма», может остаться в клубе до конца сезона, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, «Ньюкасл» арендовал 29-летнего англичанина до 30 июня, однако сезон АПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен и пройдет еще и в июле. Лондонцы готовы продлить арендное соглашение игрока до конца возобновленного сезона.

В текущем сезоне Роуз провел 22 матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал 7 желтых карточек.