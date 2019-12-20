«Тоттенхэм» готов переименовать свой стадион за рекордные 30 миллионов евро в год

«Тоттенхэм» готов продать право переименовать свой стадион за 30 млн евро в год, сообщает The Telegraph.

Президент клуба Дэниэл Леви установил рекордную стоимость для такого спонсорства и надеется выручить за 15 лет более 400 млн евро. На данный момент рекорд принадлежит «Манчестер Сити», который получает более 23 млн евро в год.

Новый стадион «Тоттенхэма» открыли в апреле 2019 года. Вместимость арены 62 тыс. зрителей.