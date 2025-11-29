«Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграют в чемпионате Англии 29 ноября

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграют в 13-м туре чемпионата Англии в субботу, 29 ноября. Начало матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Фулхэм» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 13-й тур.

29 ноября 2025, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

После 12 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 18 очков и занимает девятое место, у «Фулхэма» — 14 очков и 15-я строчка в таблице.