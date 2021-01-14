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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом»

01:05

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» не выявили победителя в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии (1:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 1:1 (1:0)

Голы: Кейн, 25 (1:0). Иван Кавалейру, 74 (1:1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Уинкс (Ламела, 75), Дайер, Ндомбеле (Винисиус, 81), Сон Хын Мин, Кейн.

«Фулхэм»: Ареола, Тете (Лукман, 67), Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Онома, 90+1), Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Камара, 86), Б.Рид.

Предупреждения: Замбо Ангисса, 18. Хейбьерг, 64. Аннерсен, 90+2.

Судья: Тирни.

13 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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