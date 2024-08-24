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Сегодня, 18:55

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на своем поле одержал крупную победу над «Эвертоном» в матче 2-го тура АПЛ — 4:0.

У хозяев дубль оформил Сон Хын Мин и еще по голу забили Ив Биссума и Кристиан Габриэль Ромеро.

«Тоттенхэм» набрал 4 очка и вышел на третье место в чемпионате Англии. В следующем туре лондонская команда встретится с «Ньюкаслом». Матч пройдет 1 сентября.

«Эвертон» потерпел второе поражение подряд на старте сезона и замыкает турнирную таблицу. Следующим соперником клуба из Ливерпуля в АПЛ станет «Борнмут». Команды сыграют 31 августа.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:0
Эвертон

В другом матче дня «Вест Хэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. У «Вест Хэма» 3 балла и седьмая позиция, у «орлов» (0) — 18-я строчка.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:2
Вест Хэм

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
9
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 2
Дэнни Уэлбек

Дэнни Уэлбек

Брайтон

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Том Кэрни

Том Кэрни

Фулхэм

 2 0 2
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