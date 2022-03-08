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Сегодня, 00:53

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон»

Евгений Козинов
Корреспондент
7 марта. «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 5:0.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» крупно переиграл «Эвертон» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Игра прошла в Лондоне.

Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте встречи благодаря автоголу Мойзе Кина. Спустя несколько минут Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор». Перед перерывом Харри Кейн довел счет до крупного.

В перерыве защитник Серхио Регилон вышел на замену и сразу же забил гол. Через 10 минут Кейн оформил дубль и установил окончательный счет.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в турирной таблице АПЛ. «Эвертон», потерпевший третьей поражение подряд, располагается на 17-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
07 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
5:0
Эвертон
Голы
Кин, 14 (1:0), Сон Хын Мин, 17 (2:0), Кейн, 37 (3:0), Регилон, 46 (4:0), Кейн, 55 (5:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Ромеро (Санчес, 51) Дайер Сессеньон (Регилон, 46) Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Бергвайн, 67) Кейн Кулушевски
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Кин (Брэнтуэйт, 46) Коулман Аллан Дукуре ван де Бек (Миколенко, 59) Ришарлисон Калверт-Льюин (Алли, 69) Гордон
Предупреждения
Сон Хын Мин 24’, Ромеро 30’  - 
Судьи
Аттуэлл (Англия)

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 5 : 0
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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