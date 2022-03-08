«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон»

«Тоттенхэм» крупно переиграл «Эвертон» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Игра прошла в Лондоне.

Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте встречи благодаря автоголу Мойзе Кина. Спустя несколько минут Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор». Перед перерывом Харри Кейн довел счет до крупного.

В перерыве защитник Серхио Регилон вышел на замену и сразу же забил гол. Через 10 минут Кейн оформил дубль и установил окончательный счет.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в турирной таблице АПЛ. «Эвертон», потерпевший третьей поражение подряд, располагается на 17-й строчке.