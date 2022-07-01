«Тоттенхэм» достиг соглашения с защитником «Барселоны» Лангле по условиям контракта
«Тоттенхэм» достиг полного соглашения с защитником «Барселоны» Клеманом Лангле по условиям контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, 27-летний футболист счастлив присоединиться к «шпорам», и Антонио Конте настойчиво требует его прихода. «Тоттенхэм» и «Барселона» на данный момент обсуждают детали сделки по аренде.
В сезоне-2021/22 Лангле провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 14 миллионов евро. Контракт француза с «Барселоной» истекает в 2026 году.
Источник: https://t.co/CEGCXfltUd
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
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|0-0
|0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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