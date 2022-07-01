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Сегодня, 23:41

«Тоттенхэм» достиг соглашения с защитником «Барселоны» Лангле по условиям контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» достиг полного соглашения с защитником «Барселоны» Клеманом Лангле по условиям контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, 27-летний футболист счастлив присоединиться к «шпорам», и Антонио Конте настойчиво требует его прихода. «Тоттенхэм» и «Барселона» на данный момент обсуждают детали сделки по аренде.

В сезоне-2021/22 Лангле провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 14 миллионов евро. Контракт француза с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Источник: https://t.co/CEGCXfltUd
Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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