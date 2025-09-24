«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» вышли в четвертый раунд Кубка лиги

«Тоттенхэм» победил «Донкастер» в матче третьего раунда Кубка английской лиги — 3:0.

У хозяев мячи забили Жоау Пальинья и Бреннан Джонсон, автогол на счету Джея Макграта.

Кубок английской лиги. 1/16 финала.

24 сентября 2025, 21:45. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

В параллельном матче «Ньюкасл» обыграл «Бредфорд Сити» — 4:1. У хозяев дубли оформили Жоэлинтон и Уилл Осула. У гостей отличился Энди Кук.

Кубок английской лиги. 1/16 финала.

24 сентября 2025, 21:45. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Соперники «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» станут известны после жеребьевки.