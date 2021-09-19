«Тоттенхэм» — «Челси»: стартовые составы команд
«Тоттенхэм» примет «Челси» в матче 5-го тура чемпионата Англии на своем поле. Стали известны стартовые составы команд.
«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Ромеро, Дайер, Эмерсон, Хойберг, Ндомбеле, Алли, Ле Чельсо, Сон Хын Мин, Кейн.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Т.Силва, М.Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Лукаку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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