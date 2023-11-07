«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». «Шпоры» доигрывали вдевятером

«Челси» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:1.

На гол Деяна Кулушевски гости ответили точными ударами Коула Палмера и Николаса Джексона, который оформил хет-трик. На 33-й минуте хозяева остались вдевятером после удаления Кристиана Ромеро, на 55-й минуте красную карточку получил еще один защитник «шпор» Дестини Удогие.

После этого матча «Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.