«Челси» отыгрался со счета 0:2 и победил «Тоттенхэм», Палмер оформил дубль с пенальти

«Челси» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура АПЛ — 4:3.

Гости уступали со счетом 0:2 к 11-й минуте — у «шпор» отличились Доминик Соланке (5-я минута) и Деян Кулушевски (11-я).

Дубль у «Челси» оформил Коул Палмер. Полузащитник дважды реализовал пенальти на 61-й и 84-й минутах. Еще по голу забили Джейдон Санчо (17-я минута) и Энцо Фернандес (74-я).

На 90+7-й минуте окончательный счет установил Сон Хын Мин.

«Челси» (31 очко) одержал пятую победу подряд во всех турнирах и остается на втором месте в АПЛ. «Тоттенхэм» (20) идет 11-м в турнирной таблице.