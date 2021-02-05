«Тоттенхэм» уступил дома «Челси». Команда Моуринью проиграла три матча подряд
«Тоттенхэм» принимал «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью уступила с минимальным счетом — 0:1.
Автором решающего гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти в середине первого тайма.
«Тоттенхэм» проиграл третий матч подряд в АПЛ и опустился на 8-е место. «Челси» набрал 36 очков и поднялся на 6-ю строчку.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
22-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Жоржинью, 24 — с пенальти.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Бергвайн (Ламела, 69), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Лукас Моура, 69), Сон Хын Мин, Винисиус.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва (Кристенсен, 36), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Алонсо, Вернер.
Предупреждения: Алдервейрелд, 50. Хейбьерг, 63. Канте, 81.
Судья: Марринер (Англия).
4 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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