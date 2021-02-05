«Тоттенхэм» уступил дома «Челси». Команда Моуринью проиграла три матча подряд

«Тоттенхэм» принимал «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью уступила с минимальным счетом — 0:1.

Автором решающего гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

«Тоттенхэм» проиграл третий матч подряд в АПЛ и опустился на 8-е место. «Челси» набрал 36 очков и поднялся на 6-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Жоржинью, 24 — с пенальти.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Бергвайн (Ламела, 69), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Лукас Моура, 69), Сон Хын Мин, Винисиус.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва (Кристенсен, 36), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Алонсо, Вернер.

Предупреждения: Алдервейрелд, 50. Хейбьерг, 63. Канте, 81.

Судья: Марринер (Англия).

4 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».