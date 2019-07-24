"Тоттенхэм" будет требовать за Тоби Алдервейрелда 40 миллионов фунтов

"Тоттенхэм" установит трансферную стоимость за защитника Тоби Алдервейрелда в размере 40 миллионов фунтов стерлингов. В контракте 30-летнего защитника прописан пункт о размере отступных в размере 25 миллионов, однако он истекает 26 июля, утверждает Telegraph.

После этой даты "Тоттенхэм" может запросить любую сумму за трансфер футболиста.

Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до лета 2020 года. К нему проявляют интерес ряд клубов из Англии и Европы.

В прошлом сезоне защитник провел за "Тоттенхэм" 50 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил 5 желтых карточек.