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Сегодня, 18:59

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

Мария Гусева
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«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла в Лондоне.

В составе «шпор» отличился нападающий Сон Хын Мин, который стал первым азиатским футболистом, забившим 100 голов в АПЛ. Еще один мяч на счету Харри Кейна. За «Брайтон» гол забил забил защитник Льюс Данк.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Брайтон» располагается на 7-й строчке — 46 очков.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Брайтон

В другом матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ноттингем Форест» — 2:0.

Голы в этой встрече забили Бертран Траоре и Олли Уоткинс.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Ноттингем Форест

«Ньюкасл» на выезде одержал победу над «Брентфордом» — 2:1.

В составе победителей отличился Александр Исак, еще один гол в свои ворота забил Давид Рая. За «Брентфорд» мяч на свой счет записал Иван Тони, реализовавший пенальти.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:2
Ньюкасл Юнайтед

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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