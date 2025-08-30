«Тоттенхэм» дома уступил «Борнмуту»

«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура АПЛ — 0:1.

Гол на 5-й минуте забил Эванилсон.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Англии и с 6 очками занимает 3-е место в таблице. «Борнмут» (6) поднялся на 6-ю строчку.

«Сандерленд» дома победил «Брентфорд» — 2:1. Победный гол у хозяев в добавленное время забил Вильсон Изидор.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур.

30 августа 2025, 17:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)