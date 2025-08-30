«Тоттенхэм» дома уступил «Борнмуту»
«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура АПЛ — 0:1.
Гол на 5-й минуте забил Эванилсон.
«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Англии и с 6 очками занимает 3-е место в таблице. «Борнмут» (6) поднялся на 6-ю строчку.
«Сандерленд» дома победил «Брентфорд» — 2:1. Победный гол у хозяев в добавленное время забил Вильсон Изидор.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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6
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0-0
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13
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
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|21.08
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|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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