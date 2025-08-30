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30 августа 2025, 18:57

«Тоттенхэм» дома уступил «Борнмуту»

Руслан Минаев
Эванилсон забивает гол.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» дома проиграл «Борнмуту» в матче 3-го тура АПЛ — 0:1.

Гол на 5-й минуте забил Эванилсон.

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Англии и с 6 очками занимает 3-е место в таблице. «Борнмут» (6) поднялся на 6-ю строчку.

«Сандерленд» дома победил «Брентфорд» — 2:1. Победный гол у хозяев в добавленное время забил Вильсон Изидор.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур.
30 августа 2025, 17:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Борнмут
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур.
30 августа 2025, 17:00. Stadium of Light (Сандерленд)
Сандерленд
2:1
Брентфорд
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ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Сандерленд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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16
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