Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» близок к покупке вратаря «Вест Бромвича»

13:34
Теги:

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном, сообщает ESPN.

По информации источника, «шпоры» видят в 28-летнем англичанине замену Юго Льорису. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей за «Вест Бромвич» и пропустил 57 мячей, проведя 5 матчей на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4355624/tottenham-lead-race-for-west-broms-johnstone-amid-lloris-doubts-sources

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...