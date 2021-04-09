«Тоттенхэм» близок к покупке вратаря «Вест Бромвича»

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном, сообщает ESPN.

По информации источника, «шпоры» видят в 28-летнем англичанине замену Юго Льорису. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей за «Вест Бромвич» и пропустил 57 мячей, проведя 5 матчей на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.