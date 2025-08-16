«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в первом туре АПЛ

«Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ — 3:0.

Дубль оформил Ришарлисон, еще один гол забил Бреннан Джонсон.

Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Манчестер Сити». «Бернли» примет «Сандерленд».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

16 августа, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

В параллельных матчах «Сандерленд» дома разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, «Брайтон» и «Фулхэм» сыграли вничью — 1:1.

16 августа, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)