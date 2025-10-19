Футбол
19 октября 2025, 17:59

«Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» и потерпел первое поражение с конца августа

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия забивает гол в ворота «Тоттенхэма».
Фото Reuters

«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» в матче 8-го тура АПЛ — 1:2.

У хозяев единственный гол забил Родриго Бентанкур, у гостей отличились Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия.

«Тоттенхэм» проиграл впервые с 30 августа — тогда «шпоры» уступили «Борнмуту» (0:1). После этого у лондонцев была серия из семи матчей без поражений во всех турнирах.

«Астон Вилла» одержала пятую подряд победу с учетом всех турниров и поднялась на десятое место в таблице АПЛ с 12 очками. «Тоттенхэм» идет на шестой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября 2025, 16:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Астон Вилла
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Исак и Мбемо выйдут с первых минут, Вирц и Шешко в запасе

«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Магуайра нанес «Ливерпулю» четвертое поражение подряд
