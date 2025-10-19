«Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» и потерпел первое поражение с конца августа
«Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» в матче 8-го тура АПЛ — 1:2.
У хозяев единственный гол забил Родриго Бентанкур, у гостей отличились Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия.
«Тоттенхэм» проиграл впервые с 30 августа — тогда «шпоры» уступили «Борнмуту» (0:1). После этого у лондонцев была серия из семи матчей без поражений во всех турнирах.
«Астон Вилла» одержала пятую подряд победу с учетом всех турниров и поднялась на десятое место в таблице АПЛ с 12 очками. «Тоттенхэм» идет на шестой строчке с 14 очками.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|15
|5
|2
|40-14
|50
|
2
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|33-25
|43
|
3
|Ман. Сити
|22
|13
|4
|5
|45-21
|43
|
4
|Ливерпуль
|22
|10
|6
|6
|33-29
|36
|
5
|МЮ
|22
|9
|8
|5
|38-32
|35
|
6
|Челси
|22
|9
|7
|6
|36-24
|34
|
7
|Брентфорд
|22
|10
|3
|9
|35-30
|33
|
8
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|
9
|Ньюкасл
|22
|9
|6
|7
|32-27
|33
|
10
|Эвертон
|22
|9
|5
|8
|24-25
|32
|
11
|Фулхэм
|22
|9
|4
|9
|30-31
|31
|
12
|Брайтон
|22
|7
|9
|6
|32-29
|30
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|7
|7
|8
|23-25
|28
|
14
|Борнмут
|22
|6
|9
|7
|35-41
|27
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|6
|9
|31-29
|27
|
16
|Лидс
|22
|6
|7
|9
|30-37
|25
|
17
|Нот. Форест
|22
|6
|4
|12
|21-34
|22
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|27-45
|20
|
19
|Бернли
|22
|3
|5
|14
|23-42
|14
|
20
|Вулверхэмптон
|22
|1
|5
|16
|15-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|15:30
|Вест Хэм – Сандерленд
|3 : 1
|24.01
|18:00
|Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|24.01
|18:00
|Фулхэм – Брайтон
|- : -
|24.01
|18:00
|Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|24.01
|20:30
|Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|25.01
|17:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|25.01
|17:00
|Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|25.01
|17:00
|Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|25.01
|19:30
|Арсенал – МЮ
|- : -
|26.01
|23:00
|Эвертон – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|14
|1
|5
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|17
|1
|5
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|20
|1
|4
