«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» дома разгромил «Астон Виллу» в матче 10-го тура АПЛ — 4:1.

Счет в матче открыли гости, в первом тайме отметился Морган Роджерс. Хозяева забили четыре гола во второй половине, отличились Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке (дубль).

«Тоттенхэм» набрал 16 очков и занимает 7-е место в таблице АПЛ. У «Астон Виллы» прервалась серия из 7 матчей без поражений — 4 победы и 3 ничьих. Команда Унаи Эмери с 18 очками — на 5-й строчке.