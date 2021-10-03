«Тоттенхэм» дома обыграл «Астон Виллу»
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
В составе лондонского клуба голами отметились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Мэтт Таргетт.
После 7 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков и расположился на 8-м месте. В активе «Астон Виллы» 10 очков и 10-я строчка в таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 27 (1:0). Уоткинс, 67 (1:1). Таргетт, 71 — в свои ворота (2:1).
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Сельсо, 76), Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 89), Кейн.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос (Траоре, 80), Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Буэндия, 69), Ингс (Арчер, 89), Уоткинс.
Предупреждения: Рэмси, 31. Скипп, 36. Ромеро, 68.
Судья: Кавана (Англия).
3 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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