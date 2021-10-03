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«Тоттенхэм» дома обыграл «Астон Виллу»

17:54
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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонского клуба голами отметились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Мэтт Таргетт.

После 7 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков и расположился на 8-м месте. В активе «Астон Виллы» 10 очков и 10-я строчка в таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:0)

Голы: Хейбьерг, 27 (1:0). Уоткинс, 67 (1:1). Таргетт, 71 — в свои ворота (2:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер, Ромеро, Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Сельсо, 76), Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 89), Кейн.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос (Траоре, 80), Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Буэндия, 69), Ингс (Арчер, 89), Уоткинс.

Предупреждения: Рэмси, 31. Скипп, 36. Ромеро, 68.

Судья: Кавана (Англия).

3 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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