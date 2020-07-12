В воскресенье, 12 июля, состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

«Арсенал» не побеждал в дерби с декабря 2018 года. Сейчас команда идет выше «Тоттенхэма» и занимает 8-е место, «Шпоры» расположились на 10-й строчке и отстают всего на один балл.

Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»