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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: видеотрансляция матча в 18.30

16:00
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ. Фото twitter.com/SpursOfficial
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в матче 35-го тура АПЛ. Фото twitter.com/SpursOfficial
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

«Арсенал» не побеждал в дерби с декабря 2018 года. Сейчас команда идет выше «Тоттенхэма» и занимает 8-е место, «Шпоры» расположились на 10-й строчке и отстают всего на один балл.

Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Тоттенхэм — Арсенал

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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