Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:57

«Арсенал» на выезде победил «Тоттенхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Габриэл Магальяйнс празднует гол в ворота «Тоттенхэма».
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях переиграл «Тоттенхэм» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Габриэл Магальяйнс.

«Арсенал» (10 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Тоттенхэм» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре «канониры» на выезде сыграют против «Манчестер Сити». Матч пройдет 22 сентября. «Тоттенхэм» 21 сентября на своем поле примет «Брентфорд».

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
15 сент, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Арсенал

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
3
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
4
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
5
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
6
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
7
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
8
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 4 1 1 2 6-4 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 3
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 0 : 0
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 3 : 2
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 0 : 1
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 0 : 1
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости