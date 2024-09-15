«Арсенал» на выезде победил «Тоттенхэм»

«Арсенал» в гостях переиграл «Тоттенхэм» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Габриэл Магальяйнс.

«Арсенал» (10 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Тоттенхэм» (4) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре «канониры» на выезде сыграют против «Манчестер Сити». Матч пройдет 22 сентября. «Тоттенхэм» 21 сентября на своем поле примет «Брентфорд».